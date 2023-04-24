Более трех миллионов пособий и учебников передали в школы ДНР с прошлого года

Учебно-методическую литературу передали в образовательные учреждения Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В школы Донецкой Народной Республики передали свыше 3,6 миллиона учебников и пособий с прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.

— В ДНР за счет средств федерального бюджета поставлено более 2,5 млн экземпляров учебно-методической литературы, за счет средств бюджетов субъектов РФ, взявших шефство над отдельными районами Республики, осуществлена закупка более 1,1 млн экземпляров учебно-методической литературы, — отметили в пресс-службе.

В Минпросвещения подчеркнули, что сейчас уточняются сведения о потребностях образовательных учреждений региона в учебно-методической литературе на следующий год.

Напомним, что ранее в ДНР приняли решение создать опорные школьные библиотеки. Они появятся в каждом муниципальном образовании и будут оснащены художественной и современной литературой. Такое нововведение стало возможным благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени Рудомино‌.

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