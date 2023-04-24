В Мариуполе заметны первые результаты борьбы со стихийной торговлей

В городе продолжает борьба со стихиной торговлей. Фото: ДАН

В Мариуполе стали заметные первые результаты борьбы с незаконной и стихийной торговлей в необорудованных местах. Часть предпринимателей на бульваре Шевченко переместилась на рынок «Космос», а также на другие специально оборудованные места. Власти города продолжат профилактическую работу с предпринимателями по данному вопросу. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Проведенные профилактические беседы возымели свое действие – многие предприниматели уже переместились на оборудованные места. Вместе с тем еще остаются отдельные торговцы, которые просто перенесли свои палатки и прилавки от входа в рынок ближе к общежитиям маневренного фонда по проспекту Строителей, — отметил градоначальник.

Олег Моргун добавил, что дирекция рынка «Застава» также продолжит работать с предпринимателями, чтобы решить вопрос стихийной торговли.

— Договорились, что дирекция рынка также окажет содействие в этом вопросе. А для горожан из числа социально-незащищенных категорий населения предусмотрит льготные торговые места в рядах крытого рынка, — отметил мэр.

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