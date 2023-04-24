В Куйбышевском районе Донецка обнаружены противотанковые мины

Разминировать территорию поселка будут саперы МЧС ДНР (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Украинские боевики продолжают дистанционно минировать взрывоопасными предметами города и районы Донецкой Народной Республики. Противотанковые мины были обнаружены на территории поселка «Октябрьский рудник» в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— Предположительно, противотанковые мины были обнаружены по проспекту Колхозному от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на прилегающих улицах. Будьте осторожны, смотрите под ноги при ходьбе, информируйте детей об опасности, — подчеркнул глава Донецка.

При обнаружении взрывоопасных предметов необходимо звонить в МЧС по номеру 101. Запрещено самостоятельно передвигать ВОП, а также пытаться их обезвредить. Это может стоить здоровья и даже жизни.

Напомним, что за сутки вооруженные формирования Украины выпустили по Республике порядка 270 различных боеприпасов. Под огнем оказались несколько районов Донецка, Макеевка, Владимировка, Пантелеймоновка и другие города ДНР.

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