За сутки ВФУ выпустили по ДНР более 250 снарядов

В Киевском районе Донецка повреждены жилые дома в результате обстрела. Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины за сутки 40 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, включая Донецк, Пантелеймоновку, Горловку и Макеевку. В результате обстрелов погибли три мирных жителя в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Советском районе Макеевки и Александровке. Повреждены 28 жилых домов в Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Советском районе Макеевки, а также два объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что на донецком направлении противник совершил 31 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм. На ясиноватском 5, а на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

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