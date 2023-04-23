Денис Пушилин: С начала года украинские боевики убили 100 мирных жителей ДНР

В Петровском районе Донецка в своей машине от осколков снаряда погиб мужчина 1953 года рождения Фото: Иван ЖИЛЯК

Врио Главы ДНР Денис Пушилин привел печальную статистику последствий обстрелов украинскими нехристями мирных жителей Донбасса.

- Сегодня города Республики вновь подверглись ударам противника. В результате обстрела поселка Нижняя Крынка в Советском районе Макеевки погибли две молодые женщины. Одной было 30, другой – 38 лет. В Петровском районе Донецка погиб мужчина 1953 года рождения.

Восемь человек ранены: пятеро из них в Петровском районе Донецка, по одному - в Александровке, Макеевке и на территории донецкого кладбища поселка Красный Пахарь в результате подрыва на мине «Лепесток», - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что украинские вооруженные формирования вели обстрелы мирных кварталов из реактивных систем залпового огня, используя вооружение, переданное киевскому режиму странами из блока НАТО.

- Только с начала этого года украинскими боевиками убиты 100 мирных жителей, 382 получили ранения, - привел печальную статистику руководитель региона.

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