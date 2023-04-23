В ДНР назвали виновных в обстреле Макеевки, от которого погибли две женщины

От обстрела повреждения получили девять частных домов. Фото: СЦКК ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела 23 апреля поселка Нижняя Крынка Советского района Макеевки.

- Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела поселка Нижняя Крынка с применением РСЗО, а также уточнили направление ведения огня и тип ракет, - говорится в сообщении СЦКК.

Уточняется, что противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм со своих позиций, расположенных в районе между н.п. Ласточкино и н.п. Авдеевка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО.

Это зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир - полковник, Чумак Николай Николаевич).

По уточненным данным, в результате обстрела погибли женщины 1992 и 1985 г.р. Ранение получила женщина 1984 г.р. Зафиксированы повреждения 9 частных домов.

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