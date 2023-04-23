В еще четырех городах ДНР открылись местные отделения «Единой России»

В Харцызске прошло организационное собрание местного отделения «Единой России». Фото: ЕР

Четыре местных отделения всероссийской партии «Единая Россия» открылись сегодня в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

- В Республике продолжают открываться местные отделения «Единой России». Они начали работу в Харцызске, Новоазовске, Иловайске и Амвросиевке, — отметили в пресс-службе.

- Первостепенной задачей местных отделений партии является поддержка наших граждан. Мы продолжим помогать в решении городских вопросов, частных и системных проблем жителей, а также будем реализовывать социально-экономические проекты, – сказала глава администрации города Харцызска Виктория Жукова.

Ранее отделения были открыты в десяти городах. Это Донецк, Макеевка, Снежное, Торез, Шахтерск, Ясиноватая, Дебальцево, Енакиево, Волноваха и Докучаевск. В феврале в ЕР заявляли о планах по открытию в Донбассе полсотни партийных общественных приемных до конца 2023 года. Региональное отделение в ДНР учреждено в октябре 2022 года после вступления Республики в состав РФ. Секретарем избран Денис Пушилин.

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