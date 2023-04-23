Трое мирных жителей погибли в результате обстрелов Макеевки и Донецка

По Советскому району Макеевки ВСУ выпустили пять реактивных снарядов. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 23 апреля, в результате массированных обстрелов ВСУ из артиллерии погибли трое мирных жителей Макеевки и Донецка.

Две женщины погибли и одна ранена огнем ВСУ в Макеевке. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Отмечается, что примерно в полдень украинские боевики открыли огонь в направлении Советского района Макеевки, выпустив пять реактивных снарядов. Погибли женщины 1993 и 1985 годов рождения, жительница 1984 года рождения пострадала.

Как сообщил позднее глава администрации столицы Алексей Кулемзин, вследствие обстрела Петровского района в 16:05 погиб мужчина 1953 года рождения и пострадал мужчина 1983 года рождения.

Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища поселка Красный пахарь на мине «Лепесток» подорвался мужчина, 1972 года рождения. Это уже 112-й по счету случай подрыва гражданских на противопехотной мине, которыми армия Киева забрасывает Республику с лета прошлого года.

Также получил ранения мужчина 1955 года рождения при обстреле поселка Александровка под Донецком.

Всего с начала суток армия Киева около 30 раз открывала огонь из артиллерии по Республике. Под прицел попали несколько районов Донецка и Макеевки, Ясиноватая, Зайцево, Александровка, Пантелеймоновка, Владимировка. Есть информация о разрушениях в Александровке, Макеевке и Донецке.

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