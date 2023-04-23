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НовостиПолитика23 апреля 2023 12:06

В Макеевке от обстрела ВСУ погибли две мирные жительницы, еще одна ранена

Украинские боевики ударили реактивными снарядами по Советскому району Макеевки
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
По Советскому району Макеевки ВСУ выпустили пять реактивных снарядов. Фото: Архив ЛИЦ

По Советскому району Макеевки ВСУ выпустили пять реактивных снарядов. Фото: Архив ЛИЦ

Сегодня, 23 апреля, в результате обстрела ВСУ Советского района Макеевки погибли две жительницы, еще одна ранена. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что примерно в полдень украинские боевики открыли огонь в направлении Советского района Макеевки, выпустив пять реактивных снарядов. Погибли женщины 1993 и 1985 годов рождения, жительница 1984 года рождения пострадала.

Также сегодня в Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища поселка Красный пахарь на мине «Лепесток» подорвался мужчина, 1972 года рождения. Это уже 112-й по счету случай подрыва гражданских на противопехотной мине, которыми армия Киева забрасывает Республику с лета прошлого года.

Ранее сообщалось о ранении мужчины 1955 года рождения при обстреле поселка Александровка под Донецком.

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