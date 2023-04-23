В Макеевке от обстрела ВСУ погибли две мирные жительницы, еще одна ранена

По Советскому району Макеевки ВСУ выпустили пять реактивных снарядов. Фото: Архив ЛИЦ

Сегодня, 23 апреля, в результате обстрела ВСУ Советского района Макеевки погибли две жительницы, еще одна ранена. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что примерно в полдень украинские боевики открыли огонь в направлении Советского района Макеевки, выпустив пять реактивных снарядов. Погибли женщины 1993 и 1985 годов рождения, жительница 1984 года рождения пострадала.

Также сегодня в Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища поселка Красный пахарь на мине «Лепесток» подорвался мужчина, 1972 года рождения. Это уже 112-й по счету случай подрыва гражданских на противопехотной мине, которыми армия Киева забрасывает Республику с лета прошлого года.

Ранее сообщалось о ранении мужчины 1955 года рождения при обстреле поселка Александровка под Донецком.

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