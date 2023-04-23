На кладбище в Донецке мирный житель подорвался на украинской мине «Лепесток»

На минах «Лепесток» подорвались 112 жителей ДНР. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 23 апреля, на территории кладбища поселка Красный пахарь в Куйбышевском районе Донецка на украинской мине «Лепесток» подорвался мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища поселка Красный пахарь в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина, 1972 года рождения, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что по состоянию на 23 апреля зарегистрировано 112 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Напомним, что сегодня в результате обстрела поселка Александровка на юго-западной окраине Донецка ранения получил мирный житель, 1955 года рождения.

В МВД ДНР рекомендовали не посещать ряд кладбищ в Донецке в поминальные дни.

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