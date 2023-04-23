На юго-западе Донецка огнем ВСУ ранен мирный житель

В Александровке в результате ежедневных обстрелов повреждены сотни зданий, в том числе и школа. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

Пожилой житель поселка Александровка (входит в городской округ Донецк) получил ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков в воскресенье. Об этом сегодня сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Отмечается, что пострадавший — пожилой мужчина 1955 года рождения, в момент попадания снаряда он находился на улице Ленина. ВСУ обстреляли Александровку около 9 часов утра. Огонь велся со стороны Красногоровки. По населенному пункту выпущено пять снарядов натовского образца.

С начала суток украинские боевики выпустили по ДНР уже более 100 снарядов. Известно о повреждении двух домов, газопровода и гаража в Кировском районе Донецка. Также был частично обесточен Петровский район Донецка.

Напомним, что в минувшие сутки по городам и поселкам Республики было выпущено 119 снарядов.

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