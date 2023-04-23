В Донецке в течение года отремонтируют более 200 автомобильных дорог

Сейчас работы ведутся, в частности, на проспекте Титова. ФотоТГ/Кулемзин.

В Донецке ремонтные работы начались на девяти участках автомобильных дорог. Об этом сегодня сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Сейчас работы ведутся на улицах Челюскинцев, Ходаковского, Розы Люксембург, Сеченова, бульваре Шахтостроителей, проспектах Павших Коммунаров, Ильича, Титова и в переулке Орешкова. До конца апреля ремонт начнется еще на 17 дорогах, в числе которых все ключевые автомагистрали центральной части Донецка - улица Артема, проспекты Ватутина, Гурова, Гринкевича, Мира, Ильича, улицы Постышева, Горького, Набережная, бульвар Пушкина.

По информации Кулемзина, всего в 2023 году в Донецке власти обещают отремонтировать более 200 дорог общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров. В сравнении с прошлым годом объемы работ увеличатся примерно в полтора раза.

Напомним, что ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин, поручил местным администрациям через соцсети проинформировать жителей о том, какие дороги запланированы к ремонту.

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