В Донецкой филармонии исполнили фрагмент «Вставайте, люди русские!» из кантаты «Александр Невский»

«Вставайте, люди русские!» сегодня звучит особенно актуально. Фото: Скриншот видео Донецкая филармония

Накануне дня рождения композитора Сергея Прокофьева (родился 23 апреля 1891 года) в Донецкой филармонии презентовали фрагмент «Вставайте, люди русские!» из кантаты «Александр Невский». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе филармонии.

- В преддверии дня рождения нашего выдающегося земляка, великого русского композитора Сергея Прокофьева артисты Донецкой государственной академической филармонии презентуют фрагмент «Вставайте, люди русские!» из кантаты «Александр Невский», - говорится в сообщении.

В филармонии отметили. что для Донбасса Сергей Прокофьев не просто земляк. Его именем названы концертный зал Донецкой филармонии, академический симфонический оркестр и музыкальная академия. В музее филармонии Прокофьеву посвящена отдельная экспозиция. Именно в Донбассе была учреждена премия имени композитора, которую вручают музыкантам за творческие достижения и популяризацию наследия земляка.

- «Вставайте, люди русские!» сегодня звучит особенно актуально! – подчеркнули в филармонии.

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