В Донецке привлекли к ответственности мужчину, избившего водителя на Мотеле

Момент потасовки зафиксировали из проезжавшей мимо машины. Фото: Скриншот видео МВД ДНР

В Донецке полицейские привлекли к ответственности мужчину, избившего водителя на Мотеле. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

- К сотрудникам ГИБДД, которые осуществляли надзор за дорожным движением в районе остановки общественного транспорта «Мотель», подъехал автомобиль Dacia, водитель которого сообщил о том, что на путепроводе ему пересек путь автомобиль BMW, из которого вышел водитель и начал его избивать, - рассказали в МВД.

Сотрудники полиции незамедлительно выявили в транспортном потоке указанный автомобиль и остановили его. За рулем BMW находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. По итогам медицинского освидетельствования факт алкогольного опьянения был подтвержден.

В отношении нарушителя сотрудники ДПС составили административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Участники конфликта были доставлены в Калининский райотдел полиции Донецка для дальнейшего разбирательства по факту произошедшего инцидента.

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