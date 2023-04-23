Украинские боевики за сутки выпустили по пяти городам и поселкам ДНР 119 снарядов

Петровский район в Донецке ежедневно обстреливается ВСУ. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 25 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 119 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 1 обстрел из артиллерии 155 мм. На ясиноватском - 2 обстрела из артиллерии 155 мм. На волновахском - 3 обстрела из артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Владимировка.

По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

Повреждены 8 жилых домостроений в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.

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