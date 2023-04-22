Российские военные разгромили резервы ВСУ под Донецком

110 бригада уничтожила подходящие резервы 59 Омпбр ВСУ. Фото (архив): ЛИЦ

Разведчики 1-го Донецкого корпуса обнаружили группу военнослужащих 59-й мотопехотной бригады ВСУ, которая выдвигалась в сторону передовых позиций. По украинским боевикам был нанесен точный удар, противник понес потери. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- 110 бригада уничтожила подходящие резервы 59 Омпбр ВСУ. Снайперским огнем артиллерии при точной корректировке разведывательными подразделениями 110 бригады 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 100 бригада НМ ДНР) уничтожены - бронеавтомобиль HMMWV , склад боеприпасов, 5 боевиков и еще один ранен, - проинформировали в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные метким выстрелом ПТУР уничтожили наблюдательный пост ВСУ в Красногоровке. Противник закрепил оборудование на одной из высоток города, но оно было разбито ракетным ударом. Тем временем в Артемовске российские штурмовики освободили еще три квартала в западной части города. В городе продолжаются ожесточенные бои.

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