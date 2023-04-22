Мариупольская больница получила дорогостоящее медоборудование из Италии

Медицинское оборудование поступило в родильное отделение больницы. Фото: Русская Гуманитарная Миссия

Итальянская благотворительная организация «Помогите нам спасти детей» передала дорогостоящее медицинское оборудование в родильное отделение больницы №2 в Мариуполе. Общая стоимость приборов составила более 3 миллионов рублей. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Русской Гуманитарной Миссии.

- Основатель и глава итальянской организации Эннио Бордато является большим другом России. Он с 2000 годов сотрудничает с детскими учреждениями здравоохранения нашей страны. В прошлом году к ним попал запрос от акушерского отделения больницы Мариуполя, и они не остались в стороне, организовали сбор. Вот сегодня привезли первую партию оборудования, - рассказал генеральный директор миссии Сергей Шевчук.

Он уточнил, что в состав гуманитарной помощи вошли стетоскопы, глюкометры, билитесты и насосы для энтерального питания, которые помогут присматривать за новорожденными. Ожидается также поступление в больницу кроватей для малышей.

Напомним, ранее сообщалось, что благотворительный проект «Счастливое детство» передал травматологическому центру в Донецке сертификат на 1 миллион рублей.

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