В ДНР создадут опорные школьные библиотеки

Ольга Колударова обратилась к Павлу Кузьмину с предложением развивать центр культуры книги в школьных библиотеках региона. Фото: ТГ/Колударова

В Донецкой Народной Республике создадут опорные школьные библиотеки. Они появятся в каждом муниципальном образовании и будут оснащены художественной и современной литературой. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр образования и науки ДНР Ольга Колударова, которая приняла участие в подписании соглашения о сотрудничестве с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени Рудомино‌. Документ подписал также гендиректор этой библиотеки Павел Кузьмин.

- В результате соглашения в каждом муниципальном образовании ДНР будут созданы опорные школьные библиотеки, оснащенные художественной и современной литературой, - пояснила Колударова.

Министр также отметила, что обратилась к Павлу Кузьмину с предложением развивать в региональных библиотеках центр культуры книги. Он поддержал эту идею и пригласил донецких коллег пройти в июне этого года стажировку в Библиотеке иностранной литературы в Москве.

В ходе встречи стороны также обсудили проблемы школьных библиотек и поддержки чтения в Республике.

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