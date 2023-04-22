На фермах ДНР с начала года произвели более 65 миллионов яиц и свыше 11 тонн молока

Численность поголовья крупного рогатого скота на животноводческих предприятиях достигла 19 386 голов. Фото: Минагропром ДНР

За прошедшие три месяца в Донецкой Народной Республике были произведены более 65,5 миллиона яиц, при том, что численность птиц, которые содержатся на фермах, составила около 2,6 миллиона голов. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Также, по данным ведомства, животноводческие предприятия Республики надоили порядка 11 200 тонн молока.

- Согласно оперативным данным, предоставленным управлениями по работе с сельхозпроизводителями районов и администрациями городов Донецкой Народной Республики, по состоянию на 1 апреля текущего года численность поголовья скота на животноводческих предприятиях составила: 19 386 голов крупного рогатого скота, свиней - 33 822 голов, овец - 4 120 голов, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, в ДНР рассматривают возможность создания семейных ферм. Однако гранты на их развитие станут доступны в Республике не ранее 2024 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР для аграриев расширят возможности покупки техники по льготному лизингу

Сельхозпроизводителям из новых регионов РФ предоставят отсрочку по выплатам (подробнее)