В подмосковном Звездном городке будут цвести знаменитые донецкие розы

В Звездном городке побывал глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин. Фото: ТГ/Кулемзин

В Звездном городке будут цвести знаменитые донецкие розы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин, который побывал с рабочим визитом в Подмосковье.

Он рассказал, что сегодня был дан старт Гагаринскому забегу - «космическому» мероприятию, которое проводится здесь с 1969 года.

- В знак дружбы и уважения к жителям Звездного городка высадили 200 кустов донецких роз. Частицы сердец дончан теперь навеки в Звездном, - отметил градоначальник.

Отметим, что одно из старейших легкоатлетических мероприятий - Гагаринский забег - состоялось уже в 53-й раз. Оно посвящено первому полету человека в космос. Его участникам предоставляется редкая возможность посетить закрытый город, где живут космонавты. Желание участвовать в забеге в этом году изъявили 1,5 тысячи человек. Каждый получил на память медаль и незабываемые впечатления.

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