Строительство крупнейшего за последние полвека водовода в Донбассе близится к завершению

Строительство водовода ведется круглые сутки и без выходных. Фото: ДАН
Строительство нового водовода «Дон - Северский Донец» близится к завершению. Это крупнейшее гидротехническое сооружение, которое появится в Донбассе за последние полвека. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.
Там рассказали, что в честь окончания работ уже изготовлен памятник. Он расположен недалеко от одной из насосных станций и сделан в виде большой клиновой задвижки - специального устройства, которое обеспечивает временное закрытие потока воды. Там же можно увидеть и памятную табличку.
Сообщается, что строительство водовода ведется специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России круглые сутки и без выходных. Рабочие готовы установить рекорд сдачи такого рода объекта.
Напомним, ранее сообщалось, что первую воду в Донецк по новому водоводу из Дона должны подать 30 апреля. Специалисты продолжают пуско-наладочные работы на объекте.
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