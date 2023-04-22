В Донецке сообщили о прямом попадании снаряда ВСУ в здание школы

Пострадал блок, где учатся самые младшие ученики. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

В результате обстрела ВСУ повреждено здание школы в Донецке. Туда прямой наводкой попал украинский снаряд. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что учебное заведение расположено в Кировском районе. Там пострадал блок, где учатся самые младшие ученики.

- В результате прямого попадания в здание школы № 91 по улице Бирюзова Кировского района повреждено остекление и фасад блока для обучения младших классов, - проинформировал мэр.

Отметим, что с начала суток под огонь ВСУ попали четыре района столицы ДНР - Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский. В результате обстрела Киевского района на 15-м участке повреждены частные дома, расположенные по улице Свободы. В Куйбышевском районе по улицам Чувашской и Арсенальной в жилых домах повреждены кровля, фасад и остекление.

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