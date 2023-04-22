Несмотря на погодные условия, жители Донецка вышли на Всероссийский субботник

Поучаствовать в субботнике решили даже самые маленькие дончане. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня при поддержке Минстроя России во всех районах Донецка прошел Всероссийский субботник. Несмотря на погодные условия, жители города вместе с коммунальщиками вышли на улицы для наведения порядка и чистоты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.

Градоначальник рассказал, что горожане занялись уборкой территорий парков и скверов, улиц и тротуаров, детских и спортивных площадок, а также береговых зон местных водоемов. В общей сложности, были вывезены 453 кубометра мусора.

- Огромное спасибо неравнодушным дончанам за участие в благоустройстве родного города. Совместными усилиями мы сделаем Донецк еще красивее! - написал мэр, отметив при этом, что сделать свой родной город немного лучше жители могут абсолютно в любой день.

По словам Кулемзина, работу всех участников субботника запечатлеть достаточно сложно, однако самые яркие фото он обязательно опубликует в своей ленте.

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