Донецкий кикбоксер стал победителем Всероссийских соревнований по кикбоксингу «Kazan open»

Артем Порцина показал лучший результат. Фото: Минспорта ДНР

Победителем Всероссийских соревнований по кикбоксингу «Kazan open», что завершились в Казани, стал спортсмен из Донецка Артем Порцина. Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

- Донецкий спортсмен Артем Порцина (тренер Раздоров М.О.) стал победителем Всероссийских соревнований по кикбоксингу «Kazan open». Артем продемонстрировал высокий уровень подготовки и мастерства, - проинформировали там.

В ведомстве заявили, что гордятся своим спортсменом и уверены, что его талант и упорство принесут ему еще немало значимых побед.

Напомним, ранее сообщалось, что пловцы из ДНР вошли в состав 25 сильнейших спортсменов России. Такого успеха им также удалось достичь после выступления в Казани, где на днях завершился российский чемпионат по плаванию, в котором приняли участие более 700 спортсменов со всей страны. Ребята показали высокие результаты, а также установили свои личные рекорды.

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