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НовостиПолитика21 апреля 2023 20:27

Денис Пушилин вошел в тройку глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа за март

В тройке также находятся Сергей Собянин и Рамзан Кадыров
Виктория ПОДАРОВА
Денис Пушилин находится в тройке глав регионов по упоминаемости уже второй месяц подряд. Фото: АГ ДНР

Денис Пушилин находится в тройке глав регионов по упоминаемости уже второй месяц подряд. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вошел в тройку глав регионов России по упоминаемости в социальных медиа за март. Для построения рейтинга учитывались сообщения на всех платформах соцмедиа, форумах и блогах. Об этом сообщили на сайте разработчика автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «Медиалогия».

— Лидерами рейтинга в марте 2023 года стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Денис Пушилин (ДНР). Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в русскоязычном сегменте соцмедиа, — отметили в «Медиалогии».

На сайте подчеркнули, что данные для рейтинга рассчитаны были рассчитаны 11 апреля 2023 года. В феврале Денис Пушилин также замкнул тройку рейтинга, разделив ее с Рамзаном Кадыровым и Сергеем Собяниным.