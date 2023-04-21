Пушилин заявил, что российские военнослужащие подготовились к возможному контрнаступлению Украины

Спрогнозировать направление основного удара ВФУ рамках контрнаступления пока не представляется возможным, заявил Пушилин. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР заявил, что российские военнослужащие знают о возможном контрнаступлении со стороны вооруженных формирований Украины, однако подготовились к нему насколько это было возможно. Ситуация усложняется тем, что невозможно достоверно определить какие из утечек информации с украинской стороны правдивы, а какие — нет. Об этом Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

— Готовятся ли они к контрнаступлению? Да, готовятся. Будет ли оно успешным? Сомнительно, потому что наши военные к этому подготовились насколько это возможно. Спрогнозировать направление основного удара, если такой будет, а также вспомогательных, отвлекающих, пока не представляется возможным. Очень много информации, умышленных утечек или якобы утечек, — отметил глава региона.

Денис Пушилин добавил, что, по его мнению, среди реальных утечек были умышленные «вбросы», чтобы трудно было разобраться где правда, а где объект отвлечения.