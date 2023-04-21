Денис Пушилин: В Республике запланирован большой объем дорожных работ

Администрации некоторых городов и районов ДНР вообще не рассказывают населению о планах по ремонту дорог. Фото: Солнцев/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что в регионе запланирован большой объем дорожных работ на 2023 год. Но не все жители знают об этом, поэтому продолжают жаловаться на плохое состояние дорог. Денис Пушилин подчеркнул, что ранее давал поручение главам районов и городов проинформировать о предстоящем ремонте население ДНР.

— В Республике запланирован большой объем дорожных работ, но жители об этом не осведомлены и часто сетуют на плохое состояние дорог, не зная, что многие из них уже включены в план на этот год, — отметил Пушилин в своем телеграм-канале. — В связи с этим поручал главам местных администраций проинформировать людей о том, какие именно дороги в городах и районах в этом году будут отремонтированы.

Врио Главы Республики добавил, что публикаций о планах недостаточно.

— Увы, публикаций о планах мало — в пабликах местных администраций представлены посты преимущественно о результатах уже проведенных работ по ремонту дорожного полотна. Это нужно делать, но этого недостаточно, — добавил глава региона.

Пушилин подчеркнул, что наиболее содержательно о планах дорожных работ рассказали администрации Харцызска, Енакиево, Горловки, Докучаевска, Зугрэса, Кировского, Тореза, Старобешевского, Тельмановского и Волновахского районов.