В работах по благоустройству Мариуполя приняли участие четыре тысячи человек

Уборку провели по всех районах Мариуполя. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе провели работы по благоустройству города в рамках Всероссийского субботника. Участие в уборке приняли порядка четырех тысяч человек, включая работников районных администраций, медиков, учителей и сотрудников муниципальных предприятий. С территорий общего пользования было вывезено 100 кубометром мусора. Об этом рассказал глава администрации приморского города Олег Моргун.

— Почти 4 тысячи человек с привлечением 19 единиц спецтехники привели в порядок территории во всех районах города. Медики и сотрудники сферы образования привели в порядок территории, прилегающие к своим учреждениям, — отметил глава города. — Представители Народной Дружины очистили от мусора участок проспекта Нахимова, а сотрудники городской администрации и муниципальных предприятий вместе благоустроили Приморский парк.

Моргун добавил, что сотрудники районных администраций убрали участок по улице Черноморской, сквер на пересечении проспекта Ленина с улицей Леваневского, сквер памяти борцов за советскую власть.