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НовостиПолитика21 апреля 2023 15:33

В Енакиево открыли современный кинозал, он стал четвертым в Республике

Первыми картинами, показанными в кинозале, стали «Чебурашка» и «Вызов»
Виктория ПОДАРОВА
Кинозал оснащен современным цифровым проекционным оборудованием. Фото: Толстыкина/ТГ

Кинозал оснащен современным цифровым проекционным оборудованием. Фото: Толстыкина/ТГ

Современный цифровой кинозал с возможность показа фильмов в 2D и 3D форматах открыли в концертном зале Дворца культуры имени 40-летия Победы в Енакиево. Он стал четвертым в Республике, ранее такие залы появились в Мангуше, в селе Старченково Володарского района и в городе Новоазовск. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

— В наше время очень важно, когда в родном городе есть место, где можно отдохнуть, отвлечься от проблем, получить положительные эмоции. Теперь у них тоже есть такая локация, где вместе с родными и близкими они будут приятно проводить время за просмотром любимых фильмов. Уверена, этот уютный кинозал станет настоящим центром притяжения, — рассказала вице-премьер.

Толстыкина добавила, что содействие в открытии кинозала оказали Министерство культуры РФ и Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.