С 1 мая в ДНР начнут принимать заявки медработников по программе «Земский доктор»

С реестром программных должностей и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Минздрава ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике с 1 мая начнут принимать заявки от врачей и медицинского персонала на участие в программе «Земской доктор/Земский фельдшер». Общероссийская программа призвана поддержать медиков, прибывших работать в города и села с населением до 50 тысяч человек. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения Республики Дмитрий Гарцев.

— Выплата для врачей составит 1 миллион рублей, для среднего медицинского персонала — 500 тысяч. Планируется привлечь не менее 50 специалистов — 30 врачей и 20 средних медицинских работников, — отметили в Минздраве Республики.

В пресс-службе ведомства добавили, что для подачи заявления на программу необходимо приложить паспорт, трудовой договор, документ об образовании, трудовую книжку, свидетельство о постановке на налоговый учет и реквизиты лицевого счета для перечисления выплаты. В программе участвуют 11 городов Республики, среди которых Ясиноватая, Волноваха, Ждановка, Докучаевск и другие, а также семь поселков и пять сел.