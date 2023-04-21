Одна из новых спортплощадок в Мариуполе появится на месте роллердрома в парке Гурова

Территорию бывшего роллердрома благоустроят перед установкой спортплощадки. Фото: Моргун/ТГ

На месте бывшего роллердрома в мариупольском парке имени Гурова появится новая спортивная площадка. Ранее с инициативой установки таких площадок выступили представители фонда поддержки и развития социально значимых программ и проектов «ДоброФонд». Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— В городе не так много мест, где наша молодежь может активно отдыхать и приобщаться к здоровому образу жизни. Поэтому открытие новых спортивных объектов на незанятых территориях в каждом районе — это одна из наших приоритетных задач на текущий год, — подчеркнул мэр.

Глава Мариуполя отметил, что парк имени Гурова достаточно большой по площади, и увлеченная игра юных мариупольцев не помешает другим отдыхающим.

— Определили, что будущая спортплощадка разместится на месте бывшего роллердрома. Рассмотрим возможные варианты реконструкции этой зоны, а также ее дальнейшего оборудования для спортивных игр, — добавил Моргун.