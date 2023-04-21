В ДНР ожидается сильный туман: Водителей просят быть осторожными на дорогах

Автолюбителей и пешеходов предупредили об опасности, которая поджидает их на дорогах. Фото: МВД ДНР

Жителей ДНР предупредили про существенное ухудшение погодных условий. По сообщениям синоптиков, 21 апреля на территории региона ожидается дождь с грозой и сильный туман. Видимость составит всего от 100 до 500 метров. В связи в этим полиция обратилась к водителям с просьбой быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. О необходимости соблюдать правила дорожного движения напомнили в Министерстве внутренних дел Республики.

- Всем участникам дорожного движения необходимо строго соблюдать требования ПДД и помнить, что ухудшение видимости на дорогах может стать причиной дорожно-транспортных происшествий, - заявили в ведомстве.

Кроме того, полицейские напомнили пешеходам о необходимости переходить дорогу исключительно в обозначенных местах и не отвлекаться при этом на разговоры по мобильному телефону. Детей необходимо держать за руку. Ведь в условиях тумана водитель попросту может не увидеть человека на проезжей части и не успеть вовремя затормозить.