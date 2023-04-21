В Донецке женщина разыграла собственное ограбление, чтобы не платить в магазине

Гражданка сознательно ввела стражей порядка в заблуждение Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецке сотрудники полиции задержали женщину, разыгравшую собственное ограбление. Как выяснилось, таким образом горожанка хотела сыграть на жалости людей, чтобы не отдавать им долг. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Там рассказали, что в Кировский райотдел полиции обратилась 35-летняя жительница, сообщившая о том, что двое неизвестных мужчин похитили у нее на улице крупную сумму денег. При опросе выяснилось, что заявление гражданки является недействительным, и никакого преступления в отношении ее совершено не было. Женщина просто решила сымитировать свое ограбление, чтобы не отдавать долг в местном магазине.

- Она надеялась на то, что хозяйка магазина узнает о случившемся и не будет требовать возврата денежных средств, - рассказали стражи порядка.

Сообщается, что теперь злоумышленницу привлекут к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.