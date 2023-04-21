Денис Пушилин поздравил всех мусульман с праздником Ураза-байрам

Сегодня мусульмане отмечают особенный праздник, который завершает священный для них месяц Рамадан. Фото: ТГ/Пушилин

Сегодня мусульмане отмечают особенный, светлый праздник - Ураза-байрам, который завершает священный для них месяц Рамадан. Это день, что символизирует собой духовность, щедрость, доброту и изобилие. Такое мнение выразил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который поздравил всех мусульман с этим праздником.

Руководитель Республики выразил признательность братьям-мусульманам за ту помощь, которую они оказывают жителям Донбасса.

- Благодарю братьев-мусульман за большой вклад в общее дело - защиту Донбасса, России, - отметил он.

Денис Пушилин пожелал всем счастья, здоровья и благополучия.

- Пусть все добрые дела многократно вознаграждаются! Мира и любви каждому дому! - подчеркнул глава региона.

Отметим, ранее Глава Донецкой Народной Республики передал Звезду Героя ДНР Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Денис Пушилин подчеркнул, что между ДНР и Чеченской Республикой установились тесные братские взаимоотношения, которые будут только укрепляться.