В Республике предпринимают меры для обеспечения безопасного электроснабжения населения. Фото: mintek-dnr.ru

В ДНР создадут Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения. Соответствующее распоряжение подписал сегодня врио Главы Республики Денис Пушилин.

Как говорится в документе, основной задачей Штаба будет обеспечение бесперебойного и надежного функционирования энергической системы Донецкой Народной Республики и ее энергетической безопасности в целом. Что, безусловно, архиважно в условиях постоянных атак на энергоструктуру со стороны ВСУ.

Уточняется также, что утверждены Положение и состав данного Штаба. Распоряжение уже вступило в законную силу.

Напомним, ранее Правительство РФ распорядилось создать штабы по обеспечению безопасного энергоснабжения в новых регионах России. Кабмин также постановил до 31 декабря 2024 года проводить оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и оценивать риски нарушения энергоснабжения.