Курская область поможет восстановить 19 объектов на юге ДНР

Для населения района стараются создать все условия. Фото: ТГ/Трима

В этом году Курская область на правах шефов поможет отремонтировать и восстановить 19 объектов в Першотравневом районе ДНР. Об этом сообщил ДАН глава районной администрации Борис Трима.

Он уточнил, что ремонту подвергнут социальную инфраструктуру населенных пунктов.

- У нас с регионом-шефом - Курской областью - запанирован ремонт и восстановление 19 объектов на этот год. Среди них девять школ, детские сады, больницы. В основном - социальная сфера, там выделена серьезная сумма из бюджета Курской области, - заявил он.

Отметим, ранее Борис Трима сообщал, что регион-куратор продолжит масштабную реконструкцию местных школ, больниц, детских садов и т.д. Вместе с курским губернатором Романом Старовойтом он побывал в школе №2 Мангуша и №1 Ялты, где уже прошли капитальные ремонты.

- Совершенно новые условия там созданы для наших ребят, - признался Трима, отметив, что губернатор также остался доволен качеством проведенных ремонтов.