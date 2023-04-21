В ДНР в 2023 году зажгут вечные огни у 10 мемориалов

Вечный огонь - символ победы, памяти и гордости за предков, так доблестно сражавшихся за свое отечество Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике в этом году зажгут вечные огни у 10 исторических памятников. Для этого мемориалы подключат к газу. Об этом сообщила ДАН зампредседателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Она отметила, что часть памятников расположена в освобожденных населенных пунктах региона.

- Учитывая большие объемы строительных работ и связанных расходов, предлагается в 2023 году подключить к сетям газоснабжения 10 мемориалов «Вечный огонь» в населенных пунктах: Кировское, Старобешево, Комсомольское, Тельманово, Торез, Волноваха, Володарское, Мангуш, Урзуф, Мироновский, - заявила чиновница.

По словам Толстыкиной, чтобы зажечь там вечные огни, понадобится построить подводящие газопроводы общей протяженностью более километра.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР восстановят 17 мемориалов «Вечный огонь». Реконструкцию мемориалов анонсировали в Минстрое Республики.