Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что нынешнее покушение на него является уже третьим по счету

Глава администрации Горловки Иван Приходько. Фото: ДАН

Нынешнее покушение на мэра Горловки Ивана Приходько стало уже третьим по счету. Как и в предыдущих случаях, предотвратить трагедию удалось благодаря оперативному реагированию российских спецслужб. Об этом говорится в видеообращении главы администрации города, которое он опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

- Готовилось покушение на меня. Да, это было. Спасибо сотрудникам ФСБ, которые очень оперативно сработали. Это было уже третье покушение, все три локализовали спецслужбы, - заявил Приходько.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР предотвратили попытку покушения на мэра Горловки Ивана Приходько. Градоначальника пытались устранить при помощи взрывчатки. Как выяснили в УФСБ по ДНР, заказчиком покушения была Служба безопасности Украины, а исполнителем должен был выступить завербованный ей местный житель Артем Пызин. Он получил задание следить за мэром Горловки Иваном Приходько, и, следуя инструкциям СБУ, попытался собрать взрывное устройство в одном из заброшенных зданий. Однако подорвался на месте.