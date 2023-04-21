Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 апреля 2023 8:34

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что нынешнее покушение на него является уже третьим по счету

Все три попытки убийства чиновника локализовали российские спецслужбы
Ирина ДМИТРИЕВА
Глава администрации Горловки Иван Приходько. Фото: ДАН

Глава администрации Горловки Иван Приходько. Фото: ДАН

Нынешнее покушение на мэра Горловки Ивана Приходько стало уже третьим по счету. Как и в предыдущих случаях, предотвратить трагедию удалось благодаря оперативному реагированию российских спецслужб. Об этом говорится в видеообращении главы администрации города, которое он опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

- Готовилось покушение на меня. Да, это было. Спасибо сотрудникам ФСБ, которые очень оперативно сработали. Это было уже третье покушение, все три локализовали спецслужбы, - заявил Приходько.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР предотвратили попытку покушения на мэра Горловки Ивана Приходько. Градоначальника пытались устранить при помощи взрывчатки. Как выяснили в УФСБ по ДНР, заказчиком покушения была Служба безопасности Украины, а исполнителем должен был выступить завербованный ей местный житель Артем Пызин. Он получил задание следить за мэром Горловки Иваном Приходько, и, следуя инструкциям СБУ, попытался собрать взрывное устройство в одном из заброшенных зданий. Однако подорвался на месте.