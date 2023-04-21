Ян Гагин: Силы РФ взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске

Противник попал в окружение Фото: Александр КОЦ

Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске. Об этом сообщил журналистам ТАСС советник временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он уточнил, что российские штурмовики вышли к дороге Артемовск - Часов Яр и обрезали ВСУ последний путь снабжения.

- Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона, - отметил Гагин.

По мнению советника, теперь «крышка котла, по сути, захлопнулась».

Напомним, ранее врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские бойцы продвигаются вперед на западе Артемовска. По его словам, в западных кварталах города все еще продолжаются ожесточенные бои, однако российские штурмовики продолжают двигаться вперед - причем и днем, и ночью.