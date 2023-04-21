Жителей ДНР ожидают дополнительные выходные дни в мае

У жителей Республики появится больше времени для отдыха. Фото: Администрация города Донецка

В ДНР появятся дополнительные выходные дни в мае. Это связано с предстоящими праздниками. Такую информацию обнародовали в Администрации Главы Донецкой Народной Республики.

- В первой половине мая жителей ДНР ждут дополнительные выходные, - проинформировали там.

Уточняется, что жители Республики будут отдыхать 1 мая - на Праздник Весны и Труда, и 9 мая - на День Победы.

Также нерабочими дополнительными днями будут считаться 8 мая - в связи с переносом праздничного дня с 8 января текущего года, и 11 мая, когда в ДНР будут отмечать День Донецкой Народной Республики.

Предпраздничный рабочий день 10 мая, по требованиям закона, должен быть сокращен на один час.

Напомним, ранее в Донецке рассказали, будет ли работать парк имени Щербакова в этом году. Май - традиционное время для запуска аттракционов в любимом месте отдыха горожан. Однако теперь на его работу влияет сложная обстановка в городе.