Служба сопровождения ветеранов СВО создала чат-бот для помощи тяжелораненым бойцам

У всех разные ранения, но проблема одинаковая - лечение, реабилитация, адаптация. Фото (архив): Луганьмедиа

Служба сопровождения ветеранов СВО в рамках проекта Общероссийского народного фронта запустила телеграм-бот для помощи в реабилитации тяжелораненых бойцов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель службы Ирина Куксенкова.

- Наша «Служба сопровождения ветеранов СВО» запустила бота, чтобы помочь в реабилитации тем, кто получил тяжелые ранения и перенес ампутации. У нас есть дипломированные врачи, реабилитологи, психологи, тренеры, - написала она, добавив, что ранения, особенно тяжелые, часто делят жизнь людей на «до» и «после».

Руководитель проекта подчеркнула, что у всех бойцов ранения различные, однако проблема одна - лечение, после которого необходимы реабилитация и адаптация.

- 99% раненых согласятся со мной: восстановление бывает сложнее самой операции. Наш чат-бот, кстати, нашли через пару часов и прислали заявку на реабилитацию. Если вам нужна помощь после ранения или готовы поделиться своей историей, пишите https://t.me/kuksenkova_bot - сообщила Куксенкова.

Уточняется, что помощь будет оказана бесплатно.