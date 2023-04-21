ВСУ обстреляли окрестности центрального кладбища в Горловке

Разрыв вражеского снаряда зафиксирован в непосредственной близости от центрального городского кладбища Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под обстрел украинских боевиков попали окрестности центрального кладбища в Горловке. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Он уточнил, что под прицельным огнем противника оказался Центрально-Городской район, где были слышны разрывы.

- Разрыв вражеского снаряда зафиксирован в непосредственной близости от центрального кладбища, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее в администрации города Донецка призвали мирных жителей соблюдать осторожность при посещении кладбищ в период религиозных праздников. Особенно это касается тех мест захоронений, что расположены вблизи линии соприкосновения. В мэрии опубликовали список потенциально опасных мест, отметив, что в столице ДНР небезопасными считаются шестнадцать мест захоронений. Посещать их опасно не только из-за обстрелов, но также возможного наличия на территории неразорвавшихся снарядов и мин.