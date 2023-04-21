Город прошел этот отопительный сезон не хуже, а зачастую и лучше других населенных пунктов в ДНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ясиноватой закончился самый сложный за все время отопительный сезон. Несмотря на все сложности, горожанам удалось благополучно пережить зиму. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- Закончился самый сложный отопительный сезон в истории города Ясиноватая. Нам практически не давали шансов на нормальное прохождение этого отопительного периода. Но Ясиноватая в очередной раз выстояла, - отметил он.

По словам мэра, город прошел этот сезон не хуже, а зачастую и лучше тех населенных пунктов, что находятся за сотни и тысячи километров от линии боевого соприкосновения. Во многом - благодаря самоотверженной работе местных коммунальных служб и помощи других регионов России.

- Спасибо всем коммунальщикам, всем причастным! Низкий Вам поклон! - подчеркнул Дмитрий Шевченко.