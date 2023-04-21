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НовостиПолитика21 апреля 2023 6:46

В Ясиноватой закончился самый сложный за все время отопительный сезон

Городу удалось благополучно пережить зиму, несмотря на все сложности
Ирина ДМИТРИЕВА
Город прошел этот отопительный сезон не хуже, а зачастую и лучше других населенных пунктов в ДНР

Город прошел этот отопительный сезон не хуже, а зачастую и лучше других населенных пунктов в ДНР

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ясиноватой закончился самый сложный за все время отопительный сезон. Несмотря на все сложности, горожанам удалось благополучно пережить зиму. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- Закончился самый сложный отопительный сезон в истории города Ясиноватая. Нам практически не давали шансов на нормальное прохождение этого отопительного периода. Но Ясиноватая в очередной раз выстояла, - отметил он.

По словам мэра, город прошел этот сезон не хуже, а зачастую и лучше тех населенных пунктов, что находятся за сотни и тысячи километров от линии боевого соприкосновения. Во многом - благодаря самоотверженной работе местных коммунальных служб и помощи других регионов России.

- Спасибо всем коммунальщикам, всем причастным! Низкий Вам поклон! - подчеркнул Дмитрий Шевченко.