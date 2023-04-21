Российские бойцы рассказали, как меняют траекторию полета дронов ВСУ в Артемовске

Военные используют новую тактику борьбы с дронами. Фото: ТГ/Пушилин

Украинским боевикам в Артемовске часто приходится менять траекторию полета своих тактических беспилотников типа «Мавик». Все - из-за действий российских бойцов, которые буквально «уводят» дроны у противника. Об этом рассказал «РИА Новости» один из российских штурмовиков.

По словам бойца, на линии боевого соприкосновения находятся специальные группы для перехвата беспилотников ВСУ. Их еще называют «птицеловами». Они используют противодроновые ружья, которые выводят из строя средства разведки противника. У такого ружья есть в наличии каналы, переключая которые, можно поймать сигналы дронов, после чего посадить аккумулятор и посадить беспилотник. Поэтому ВСУ приходится менять траекторию полета своих коптеров.

А бывает, что те залетают в тыл российских войск. Но уже безвозвратно.

- Бывает, что дроны пролетают к нам в тыл - но в тылу еще проще работать. «Птица» уже выбраться не может, забираем себе, «перепрошиваем», потом так же с них летаем, - рассказал российский боец.