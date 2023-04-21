В ДНР предотвратили попытку покушения на мэра Горловки Ивана Приходько

Иван Приходько рассказал подробности случившегося. Фото: фрагмент видео «РИА Новости»

В ДНР спецслужбы предотвратили покушение на главу администрации города Горловки Ивана Приходько. Об этом сам градоначальник сообщил «РИА Новости».

- То, что мы с вами сейчас разговариваем, - это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - заявил он.

По словам мэра, злоумышленники планировали устранить его при помощи взрывчатки, причем в таком количестве, что от нее пострадали бы и находящиеся рядом с ним сотрудники администрации, и жильцы расположенного рядом дома.

Тем временем в УФСБ по ДНР уточнили, что заказчиком покушения была Служба безопасности Украины, а исполнителем должен был выступить завербованный ей местный житель Артем Пызин. Однако с самого момента вербовки тот попал под оперативное наблюдение российских спецслужб. В марте Пызин получил задание следить за мэром Горловки Иваном Приходько, и, следуя инструкциям СБУ, попытался собрать взрывное устройство в одном из заброшенных зданий. Однако оно взорвалось у него в руках.

Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают и разыскивают всех участников и организаторов готовившегося преступления.