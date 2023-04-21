ВСУ за день выпустили по Донецку почти 30 натовских снарядов и 60 ракет из РСЗО

Вражеским обстрелам подвергся как сам Донецк, так и его окраины Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедший день, по информации СЦКК ДНР, город Донецк и его пригороды восемь раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что под вражеским огнем оказался как сам Донецк, так и его окраины. Противник выпустил в их направлении порядка 90 боеприпасов.

- В направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов, а также поселка городского типа Александровка укронацисты выпустили 29 снарядов калибром 155 мм и 60 ракет из РСЗО, - проинформировал мэр.

Сообщается, что в результате обстрелов погиб один человек. Кроме того, был разрушен частный дом, расположенный в Куйбышевском районе города.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка от множественных ранений погибла женщина 1968 года рождения. Как уточнили в СЦКК, гибель мирной жительницы произошла по улице Румынской в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом.