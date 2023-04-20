Ямал восстановит в Волновахе сотни домов до 2025 года

Специалисты восстановят дороги, жилые дома и соцобъекты в районе. Фото: Солнцев/ТГ

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа утвердили программу поддержки Волновахи в Донецкой Народной Республике до 2025 года. Она включает в себя восстановление домов, дорог и социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

— Ямалу доверили восстановление Волновахского района, считаю его нашим четырнадцатым муниципалитетом. Наши строители незамедлительно приступили к работе. В городе открыли новую школу, отремонтировали более 20 детских садов и школ, открыли станцию переливания крови, — отметил глава региона.

Напомним, что в ближайшие недели в эксплуатацию в Волновахе сдадут два новых многоквартирных дома. Их возвели силами специалистов из регионов-шефов — Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области. Ключи от квартир получат волновахцы, которые наиболее других нуждаются в жилье.