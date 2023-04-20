В новых регионах России восстановят 13 мемориалов в 2023 году

На территории «Саур-Могилы» планируют создать музей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует восстановить в новых регионах России 13 мемориалов в 2023 году. На некоторых объектах планируется повторная реконструкция, например, на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

— В текущем году у нас 13 объектов на новых территориях, включая Херсонскую область, Запорожскую область, ДНР и ЛНР. Мы работаем в тесном контакте с руководством наших новых территорий и приоритеты определяем вместе с ними. Потому что очередность восстановления тех или иных памятных мест должна определяться местными жителями и руководством наших новых регионов, — отметил зампред.

Овсиенко добавил, что планируется вторая очередь реконструкции на территории мемориала «Саур-Могила».

— Вторая очередь на Саур-Могиле точно будет. Там будет полноценный музейный комплекс в перспективе. Это решение поддержано руководством страны, правда, пока не определены сроки, когда это будет сделано, но в обозримой перспективе, — добавил зампред.