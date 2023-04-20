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НовостиПолитика20 апреля 2023 19:45

Более тысячи школьников из ДНР приняли участие в программе «Мы Россия. Будущее Донбасса»

Участниками стали школьники от 12 до 16 лет
Виктория ПОДАРОВА
Школьники принимали участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата и стелам городов-героев. Фото: Толстыкина/ТГ

Школьники принимали участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата и стелам городов-героев. Фото: Толстыкина/ТГ

Порядка 1100 школьников из Донецкой Народной Республики стали участниками российской образовательной программы «Мы Россия. Будущее Донбасса». С прошлого лета было организовано восемь потоков программы в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.

— Действующая образовательная программа «Мы Россия. Будущее Донбасса», организованная Домом народов России совместно с ФАДН России, ФНКА греков России, Международным Ломоносовским клубом, АНО «Звезда» и Общероссийским народным фронтом, стартовала в августе 2022 года. На сегодняшний день завершено восемь потоков — пять в Москве и три в Санкт-Петербурге. Участниками проекта стали более 1100 школьников в возрасте от 12 до 16 лет из разных населенных пунктов ДНР, — отметили в агентстве.

Участники программы посетили инновационные центры, например, «Сколково», места воинской славы, культурные и исторические достопримечательности городов.