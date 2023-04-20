Дипломы, выданные выпускникам новых регионов, внесут в Федеральный реестр

Дипломы, выданные в новых регионах России, внесут в реестр документов об образовании. Фото: Минобрнауки РФ

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому дипломы, выданные вузами Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, внесут в Федеральный реестр документов об образовании. Об этом сообщили в пресс-службе министерства науки и высшего образования России.

— Документ определяет особенности внесения сведений о документах об образовании, выданных образовательными учреждениями новых регионов, в Федеральный реестр. В частности, увеличен срок внесения в реестр сведений о документах: сведения о выданных дипломах необходимо внести в течение 60 календарных дней со дня их выдачи, — отметили в пресс-службе.

В Минобрнауки России подчеркнули, что внести в реестр дипломы смогут не только вузы, но и региональные образовательные ведомства. Постановление действует до 1 января 2026 года.